Аэропорт Шереметьево вернулся к привычному графику работы после катастрофы SSJ-100

Аэропорт "Шереметьево" постепенно восстанавливает свой режим работы после катастрофы с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. Как сообщает источник, возобновились полёты рейсов из Москвы в Мурманск.

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По данным онлайн-табло аэропорта, первый рейс из Москвы вылетел в 7:15 утра, - об этом сообщает ТАСС.

Полёты в обратном направлении тоже возобновились, первый вылет из Мурманска произошёл в 05:31 по московскому времени.

Отмечается, что в понедельник утром не так много людей находится у терминала B для регистрации, в том числе на рейсы "Аэрофлота". Пассажиры без очередей проходят в терминал, чтобы в дальнейшем отправиться на посадку.

На территории аэропорта до сих пор следят за событиями журналисты, дежурят несколько машин скорой помощи и ДПС, одна МЧС и автомобиль Скледкома РФ. Сейчас в здании находятся не более 10 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщили в РИА Новости.

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