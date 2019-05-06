В московском аэропорту "Шереметьево" в результате катастрофы пассажирского самолета "Суперджета" ( Sukhoi Superjet 100) авиакомпании "Аэрофлот" погиб гражданин США. Самолет загорелся при аварийной посадке.

Пожар охватил весь салон. Погиб 41 человек. Среди погибших - Джереми Брукс. Источник ТАСС в экстренных службах, рассказал, что у погибший Джереми Брукс - американец.

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. На борту самолета находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. 37 человек выжили. Шесть человек госпитализированы. "Суперджет" вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в аэропорт вылета и загорелся при аварийной посадке. Командир экипажа через четыре минуты после вылета попросил о посадке. Самолет садился на высокой скорости с полным топлива баком.

В "Аэрофлоте" не уточняется, почему командир экипажа попросил о посадке вскоре после вылета.

Почему сгорел Суперджет