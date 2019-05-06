Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе SSJ в аэропорту Шереметьево

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета "Суперджет" ( SSJ100) в аэропорту Шереметьево. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Выжили 37 человек.

41 человек погиб при смертельной посадке "Суперджета" в Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, разбился и загорелся при посадке, в воскресенье, 5 мая, вечером.

Главе государства сразу было доложено об аварии в аэропорту Шереметьево. Путин дал поручения по проведению максимально тщательного расследования происшествия и оказанию необходимой помощи пострадавшим, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил 6, 7 и 8 мая днями траура в регионе.

Почему сгорел Суперджет 100