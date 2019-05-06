Это происшествие уже окрестили "Смертельной посадкой". Из 78 человек сгоревшего "Суперджета" в Шереметьево выжили 37 человек, 41 погибли, среди них двое детей. Эти данные подтверждает Следственный Комитет России.

На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. 28 человек не пострадали, пятеро были доставлны в больницы - двое из них с критическими ожогами, один с инфарктом. Из 78 человек находившихся на борту лайнета выжили только 37 человек. Большинство погибших при возгорании самолета в аэропорту «Шереметьево» отравились угарным газом, сообщают очевидцы в Сети.

Самолет, вылетевший в Мурманск, вынужден был совершить аварийную посадку с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся.«Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие»,— ссообщали ранее спасатели, работавшие на месте. Но теперь надежды больше нет.