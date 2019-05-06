После высказываний одного из братьев «Мираторга», как Линников уже окрестили в Сети, о хамоне и пармезане, которые не стоит есть россиянам, если они не могут себе позволить слетать за границу, многие пользователи предложили объявить бойкот продукции компании.

На чем и куда летает глава "Мираторга" чтобы откушать хамона с пармезаном?

После скандальных высказываний одного из братьев «Мираторга», как Линников уже окрестили в Сети, о хамоне и пармезане, которые не стоит есть россияном, если они не могут себе позволить слетать за границу, многие пользователи предложили объявить бойкот продукции компании. И даже уже есть рестораны, которые сообщили, что не будут заказывать у них продовольствие, поскольку не считают себя «балаболами», и не понимают, почему люди должны отказываться от качественного сыра и мяса. Вот и выходит, что бизнес Линники построили, а ума так и не нажили и не понимают, что со словами нужно быть поосторожнее. Да и бизнес братьев-миллиардеров построен только на близости к власти. И хотя в пресс-службе правительства РФ официально заявили, что Линники никакие не родственники супруги Дмитрия Медведева Светланой (в девичестве - Линник), нашлись те, кто не поверил в отсутствие кровного родства у тех, кто сумел практически стать монополистом в отрасли. Например, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета Вера Афанасьева, комментируя нашумевшие слова президента "Мираторга" Виктора Линника на своей странице Facebook пишет: "Можно ли ожидать умных речей от братьев женщины, которая вышла за Медведева? Ну, присосались вы к своему родственничку. Ну, получили от ВЭБ-банка кредит в 700 млн долларов на 10 лет, проценты по которому оплатило государство. Ну, выкупили на эти деньги почти все агрокомплексы России, и теперь прибыль, 16,5 млрд рублей в год или 1,4 млрд рублей в месяц, идет вам в карман", - "Так молчите себе в тряпочку и радуйтесь. Нет, жадность фраера погубит. Сначала - давайте запретим ввоз хамонов-пармезанов. Что люди их - тоннами в чемоданах возили? Вот стоило снова народ злобить? А потом, когда напортачили, нет, чтобы отсидеться-пересопеть, еще и всю страну вот так - "не думаете о развитии Родины, балаболы". Вот и получайте теперь братики-акробатики, бойкот даже от тех, кто хамона с пармезаном и не нюхал - за глупость и жадность".

Кстати, народное творчество не такое уж и безобидное и репутацию подорвать вполне может. Чего стоят стишки, которыми пестрят соцсети: «Закупился в «Мираторге»? Через день счастливчик в морге!», «То, что не доели в морге, вы нацдете в "Мираторге"».

«Апельсины нужно есть с деревьев, бананы прямо с пальм, молоко пить из коровы, кашу есть с котелка, а на мерседесе ездить по Германии», - ответили пользователи братьям Линник.