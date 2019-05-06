Хамон и пармезан братьев из "Мираторга" или когда связи с властью помогают построить бизнес, а ума не прибавляют
6 мая 2019, 01:57 [ «Аргументы Недели» ]
После высказываний одного из братьев «Мираторга», как Линников уже окрестили в Сети, о хамоне и пармезане, которые не стоит есть россиянам, если они не могут себе позволить слетать за границу, многие пользователи предложили объявить бойкот продукции компании.
После скандальных высказываний одного из братьев «Мираторга», как Линников уже окрестили в Сети, о хамоне и пармезане, которые не стоит есть россияном, если они не могут себе позволить слетать за границу, многие пользователи предложили объявить бойкот продукции компании. И даже уже есть рестораны, которые сообщили, что не будут заказывать у них продовольствие, поскольку не считают себя «балаболами», и не понимают, почему люди должны отказываться от качественного сыра и мяса. Вот и выходит, что бизнес Линники построили, а ума так и не нажили и не понимают, что со словами нужно быть поосторожнее. Да и бизнес братьев-миллиардеров построен только на близости к власти. И хотя в пресс-службе правительства РФ официально заявили, что Линники никакие не родственники супруги Дмитрия Медведева Светланой (в девичестве - Линник), нашлись те, кто не поверил в отсутствие кровного родства у тех, кто сумел практически стать монополистом в отрасли. Например, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета Вера Афанасьева, комментируя нашумевшие слова президента "Мираторга" Виктора Линника на своей странице Facebook пишет: "Можно ли ожидать умных речей от братьев женщины, которая вышла за Медведева? Ну, присосались вы к своему родственничку. Ну, получили от ВЭБ-банка кредит в 700 млн долларов на 10 лет, проценты по которому оплатило государство. Ну, выкупили на эти деньги почти все агрокомплексы России, и теперь прибыль, 16,5 млрд рублей в год или 1,4 млрд рублей в месяц, идет вам в карман", - "Так молчите себе в тряпочку и радуйтесь. Нет, жадность фраера погубит. Сначала - давайте запретим ввоз хамонов-пармезанов. Что люди их - тоннами в чемоданах возили? Вот стоило снова народ злобить? А потом, когда напортачили, нет, чтобы отсидеться-пересопеть, еще и всю страну вот так - "не думаете о развитии Родины, балаболы". Вот и получайте теперь братики-акробатики, бойкот даже от тех, кто хамона с пармезаном и не нюхал - за глупость и жадность".
Кстати, народное творчество не такое уж и безобидное и репутацию подорвать вполне может. Чего стоят стишки, которыми пестрят соцсети: «Закупился в «Мираторге»? Через день счастливчик в морге!», «То, что не доели в морге, вы нацдете в "Мираторге"».
«Апельсины нужно есть с деревьев, бананы прямо с пальм, молоко пить из коровы, кашу есть с котелка, а на мерседесе ездить по Германии», - ответили пользователи братьям Линник.