В Мурманске пообещали поддержку всем пострадавшим при пожаре в Шереметьево

В Мурманске психологи ведут работу с родственниками пассажиров рейса Москва-Мурманск, который совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот оплатит перелёт в Москву родственникам пострадавших при пожаре

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в соцсети заявил, что всем пострадавшим при пожаре в самолёте будет оказана поддержка.

«Прибыл в Мурманский аэропорт, действует оперативный штаб, с родственниками работают психологи. В Шереметьево также работают представители Мурманской области. Всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка», - сказал он.

Самолёт вернулся в аэропорт спустя 28 минут после вылета. Пассажиры покидали самолёт самостоятельно, был развёрнут надувной трап. Очевидцы сообщают, что многие пассажиры во время эвакуации забирали вещи с верхних полок, тем самым мешая выйти людям из хвостовой части воздушного судна.