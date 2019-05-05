В Мурманске пообещали поддержку всем пострадавшим при пожаре в Шереметьево
5 мая 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Мурманске психологи ведут работу с родственниками пассажиров рейса Москва-Мурманск, который совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в соцсети заявил, что всем пострадавшим при пожаре в самолёте будет оказана поддержка.
«Прибыл в Мурманский аэропорт, действует оперативный штаб, с родственниками работают психологи. В Шереметьево также работают представители Мурманской области. Всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка», - сказал он.
Самолёт вернулся в аэропорт спустя 28 минут после вылета. Пассажиры покидали самолёт самостоятельно, был развёрнут надувной трап. Очевидцы сообщают, что многие пассажиры во время эвакуации забирали вещи с верхних полок, тем самым мешая выйти людям из хвостовой части воздушного судна.