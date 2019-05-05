Аэрофлот оплатит перелёт в Москву родственникам пострадавших при пожаре

В компании Аэрофлот заявили, что перевезут в Москву родственников всех пострадавших при пожаре в самолёте SSJ100. Об этом рассказал пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

«Родственники пострадавших будут перевезены в Москву за счет компании», - передаёт РИА Новости слове Фетисова.

Самолёт, следовавший рейсом Москва-Мурманск, совершил экстренную жесткую посадку спустя 28 минут после вылета из аэропорта Шереметьево. В результате пожара погибли 13 человек, из которых двое – дети.