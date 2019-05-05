Российский "Суперджет" поражает своей статистикой. Согласно данным Минтранса, большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин.

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А если брать среднюю цифру за год – чуть больше 61%. За разработку самолёта отвечал "Ростех" и проект обошёлся в 44 миллиарда рублей. Из-за нехватки деталей у владельцев постоянно возникают сложности с ремонтом. Доля импортных частей в самолёте «Сухой Суперджет 100» — 72%, в проходившем испытания и в итоге похороненном МС-21 — 40%, моментально заменить детали отечественными было невозможно.

Однако, сейчас один самолёт стоит примерно 1 800 000 000 рублей. Именно поэтому от "Суперджета" уже отказалась ирландская авиакомпания CityJet. У них в лизинге было семь таких самолётов. А на очереди – мексиканская InterJet, которая тоже недовольна российской чудо-техникой.

"В сентябре прошлого года СММщики "Аэрофлота" отключили комментарии к посту о поступлении SSJ100 в эксплуатацию, потому что даже они знают, что "Сухой Суперджет" — это самый ненадежный самолёт в составе их флота", "Прямо этой ночью новые СухиеСуперджеты вылетят в рейсы. Даже после случившегося, полёты не приостановлены", - пишут в комментариях пользователи Сети.