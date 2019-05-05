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СК подтвердил информацию о 13 погибших, среди которых двое детей. Списки пассажиров самолета уже публикуют в Сети

5 мая 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

СК подтвердил информацию о 13 погибших, среди которых двое детей. Списки пассажиров самолета уже публикуют в Сети
Фото: соцсети

В Сети опубликованы списки пассажиров "Суперджета", который сгорел в аэропорту Шереметьево. Следственный Комитет России официально подтверждает, что во время трагедии погибли 13 человек, двое из которых дети.

Telegram-канал "BAZA" публикует списки пассажиров злополучного рейса Москва-Мурманск:

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В списке отсутствуют данные одного из пассажиров. Известно лишь, что зовут его Денис. Кроме того, последнее имя в списке – Марина Васильевна. Фамилия женщины уточняется. 

На борту сгоревшего самолета находился мэр Североморска — это закрытый город в Мурманской области. 47-летний Владимир Евменьков работает в должности с 2017 года, сегодня он летел рейсом из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, мужчина пострадал во время эвакуации и отравился угарным газом — сейчас ему оказывают помощь, пишет Telegram-канал "Mash".

А так же публикуются фотографии бортпроводников, которые помогали спасать пассажиров из огня. Сестра бортпроводника Максима Моисеева, про которого раньше писали, что он погиб, жив, ранен, но жив. "Весь кабинный экипаж жив",  сообщают с места трагедии.

Экипаж  SSJ-100:

Командир – Денис Евдокимов
Второй пилот – Максим Кузнецов,
Бортпроводники – Татьяна Касаткина, Максим Моисеев, Ксения Фогель

 

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