Агентства со ссылкой на медиков сообщают о 13-ти погибших на борту суперджета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

По предварительным данным, пожар на борту «Суперджета» начался из-за сбоя в одном из двигателей. Он отключился во время взлёта, после чего из него начало вырываться пламя, оно быстро распространялось.

Очевидцы выложили видео и рассказали, как спасали пассажиров горящего в Шереметьево суперджета

Экипаж севшего в Шереметьево борта «Аэрофлота», у которого горели плоскости, двигатели и начала разрушаться конструкция планёра при панике на борту и нарушении центровки «действовали выше предельной планки профессионализма» - заявил источник в Росавиации. При этом он добавил, что эвакуация пилотов только после эвакуации пассажиров не является героизмом, по его словам «Так надо, так прописано, капитан уходит последним»

Экипаж SSJ-100:

Командир экипажа – Денис Евдокимов

Второй пилот – Максим Кузнецов

Бортпроводники – Татьяна Касаткина, Максим Моисеев, Ксения Фогель.

Итак, все, что известно к этой минуте:

- Возврат в аэропорт вылета был экстренным, но пилоты не сразу встали на глиссаду (был выполнен правый вираж на 360’). Это говорит о том, что пожара не было на борту до самого касания с землёй. Тем более, что при пожаре экстренные службы сразу же стояли бы у ВПП, а они оказались у борта только через некоторое время. Возврат мог быть вызван более стандартной причиной. Есть данные, что на борту был сбой электроники.

- Судя по всему, пожар возник при жестком касании поверхности ВПП, из-за чего были подломлены основные стойки шасси, которые и пробили топливные баки в крыле. Видео горящего в аэропорту лайнера мы уже публиковали.

По имеющейся информации, все пассажиры были вовремя эвакуированы из горящего лайнера. Несмотря на ужасные кадры пожара, судя по всему, огонь не успел прорваться в салон ВС. На данный момент пожар уже потушен. Агентсва говорят, что пострадали около 10 человек, но ряд СМИ говорит о 10 погибших, что скорее всего соответсвут действительности, поскольку СКР возбудил дело о гибели двух и более лиц по факту ЧП в Шереметьеве. Точное число жертв пока не называется.

Чуть позже ТАСС со ссылкой на медиков сообщило о 13 погивших во время возгорания самолета в аэропорту Шереметьево