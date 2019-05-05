Очевидцы выложили видео и рассказали, как спасали пассажиров горящего в Шереметьево суперджета

Очевидцы крушения суперджета в Шереметьево выложили в Сеть видело эвакуации пассажиров SU-1492 по надувным трапам. Момент "выстрела" трапа по правому борту запечатлен очевидцами. Видно как из объятого пламенем лайнера спасаются люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fact.screen (@fact.screen)5 Май 2019 в 8:58 PDT

По данным РИА новости, причиной пожара стала неисправность электрооборудования на борту. Лайнер зарорелся еще в воздухе. Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом.

6 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево», и были доставлены в больницы. Спасатели говорят, что жертв нет. Но пока данные о пострадавших разнятся.