Очевидцы выложили видео и рассказали, как спасали пассажиров горящего в Шереметьево суперджета
5 мая 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы крушения суперджета в Шереметьево выложили в Сеть видело эвакуации пассажиров SU-1492 по надувным трапам. Момент "выстрела" трапа по правому борту запечатлен очевидцами. Видно как из объятого пламенем лайнера спасаются люди.
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По данным РИА новости, причиной пожара стала неисправность электрооборудования на борту. Лайнер зарорелся еще в воздухе. Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом.
6 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево», и были доставлены в больницы. Спасатели говорят, что жертв нет. Но пока данные о пострадавших разнятся.