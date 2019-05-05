В России из-за пожаров запретят алкоголь

В Кургане и нескольких районах Курганской области власти временно запретят продажу алкоголя. Такие меры будут приняты из-за высокой пожароопасности в регионе, рассказали в администрации города.

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Запрет коснется общепит и организации, занимающиеся розничной торговлей, передаёт Lenta.Ru. из продажи исключат весь алкоголь, включая пиво. Продлится новый запрет до поступления специального распоряжения.

Также власти города приняли решение проводить разъяснительные беседы с населением. В зоне повышенного риска будут проведены обходы, а жителям раздадут памятки и листовки, рассказывающие о мерах пожарной безопасности.