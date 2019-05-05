Как грустная музыка помогает при депрессии

Бытует мнение, что люди во время внутренних терзаний любят слушать грустную музыку только для того, чтобы тем самым усилить свою депрессию. Учёные опровергли это заблуждение.

Психологи установили, что депрессивные люди выбирают грустную музыку потому, что она действует на них успокаивающе, передаёт «Российская газета». Добровольцы, принявшие участие в исследовании, рассказали, что именно грустная музыка поднимает им настроение и позволяет расслабиться.

«Испытуемые выбрали печальную музыку не с желанием усилить или сохранить грустные чувства, а потому, что в ней был низкий уровень энергии», - пришли к выводу учёные.