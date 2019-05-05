С понедельника в Москве ожидается жаркая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщили, что с 6 по 7 мая в Москве ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 25 градусов тепла. Однако, 9 мая москвичам стоит ожидать облачную погоду.

Гидрометцентр: 5 мая в Москве ожидается тёплая погода и грозы

Синоптики отмечают, что 8 мая сохранится тёплая погода, но отметка термометров будет колеблется от 17 до 19 градусов. По предварительным данным, подобная погода сохранится на следующий день, - передаёт ТАСС.

Также возможно потепление до 26 градусов, но с небольшими осадками в некоторых районах Москвы.

Отмечается, что отопление в жилых домах столицы будет отключено 6 мая.