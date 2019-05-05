СК: В Новгородской области найдено захоронение мирных жителей времён ВОВ

Археологи во время экспедиции в Батецком районе Новгородской области нашли около деревни Жестяная Горка место захоронения мерных жителей, убитых нацистами во времена Великой Отечественной войны. По факту обнаружения захоронения проводится проверка СК РФ.

"СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения ямы с захоронением гражданских лиц времён Великой Отечественной войны...у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трёх тысяч советских мирных граждан..., среди которых женщины и дети, казнённые оккупантами в 1941-1943 годах", - сказана на сайте ведомства.

По данным СК РФ, было извлечено пять скелетных останков, у троих из них зафиксировано огнестрельное ранение в голову. Также обнаружены личные вещи и одежда убитых. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза для определения пола, возраста и причины смерти.

Отмечается, что рядом с местами захоронения найдены гильзы от автоматического оружия иностранного производства.

Сотрудники следственного комитета продолжают обследование территории. Изучаются архивные и научно-исторические данные.

По данным источника, яма с захоронениями была обнарудена 29 апреля.