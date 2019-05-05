На Южном Урале ликвидировано 150 лесных пожаров

На территории Челябинской области введен особый противопожарный режим. Южноуральцам напоминают, что в жаркую погоду велика возможность возгорания сухой травы. В связи с этим под строгим запретом находятся вылазки в лес, разведение костров в садах и огородах.

Нарушителям противопожарного режима грози серьезный штраф: физическим лицам — до 4 тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч рублей, юридическим — до 400 тысяч рублей.

Как сообщает информационно-политическое агентство «Полит74», большая вероятность возникновения пожаров возникает на юго-востоке и юге области. За последние дни огнеборцам удалось ликвидировать 150 лесных пожаров. Сотрудники Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части работают на особо опасных участках.