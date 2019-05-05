Ученые провели исследование и выявили: одежда медиков может угрожать здоровью пациентов

В США проведено исследование и его результаты показали, что халаты врачей могут грозить здоровью пациентов. В ходе исследования, проведенного три года назад, обнаружено, что более 50 процентов врачебных халатов заражены бактериями, которые могут привести к таким заболеваниям, как сепсис и пневмония.

Бактерии были также обнаружены на галстуках хирургов. Согласно результатам исследования, около половины, 45 процентов бактерий аналогичны тем, которые были обнаружены в ранах их пациентов.

Опасные бактерии попадают на стетоскопы и на телефоны и планшеты, - сообщает издание The New York Times.

Американское общество эпидемиологии забило тревогу. Медикам предложено использовать антибактериальные ткани, препятствующие росту числа бактерий, врачам рекомендуется не носить одежду ниже локтя, но носить на работу украшения.

Безусловно, медицинскую одежду необходимо менять и стирать регулярно. По данным американских исследований, 58 процентов врачей стирают свой халат один раз в месяц.

У российских врачей это исключено. Знакомые стоматологи надевают чистый костюм ежедевно.