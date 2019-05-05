Пять миллионов человек посмотрели видео Натальи Поклонской на песню «От героев былых времен»

Объяснимо, что существенный прирост посещаемости видео получает в преддверии Дня победы, как тематический сюжет, приуроченный к событию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, что видео на песню «От героев былых времен» записано в 2016 году еще в бытность Натальи ПОКЛОНСКОЙ прокурором Крыма. Осенью того же года она оставила чиновничью должность, будучи избранной в Государственную думу страны.

В видео участвуют сотрудники крымской прокуратуры.

Размещенный на разных аккаунтах, клип совокупно к 9 мая 2019 года посмотрели более пяти миллионов человек.