Эксперт оценил новые правила идентификации в мессенджерах

Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал постановление российского правительства об обязательной идентификации пользователей по номеру телефону в мессенджерах. По его словам, это не сможет до конца решить проблему распространения нелегального контента.

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

«Этот ход, безусловно, снизит вероятность появления нелегального контента в мессенджерах. Но пока сложно говорить о том, сможет ли это шаг полностью его истребить. Люди... России могут использовать поддельные имена и сим-карты. Те мессенджеры, которые хотят соблюдать этот закон, давно договорились с операторами и выбрали себе нужных", - отметил специалист RT.

Щельцин добавил. что продажа анонимных сим-карт преследуется по закону, поэтому обычно они привязаны к каким-то "левым" именам. Он отметил, что подобная си-карта уже не позволит человеку "должным образом идентифицироваться". По его мнению, для начала стоит минимизировать продажу безымянных сим-карт.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 мая, вступило в силу постановление правительства об идентификации пользователей через мобильных операторов связи.