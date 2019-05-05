Минтруда введет новую систему ухода за больными и инвалидами, чтобы их родственники смогли работать

Министерство труда и социальной защиты введет новую систему ухода за больными и инвалидами, чтобы их родственники смогли выйти на работу и трудиться по своей специальности. По данным Росстата, около девяти миллионов наших соотечественников и старше 15 лет ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.

Служба социальной помощи на дому сейчас оказывает такие услуги лишь 1,5 млн человек. И к ним практически не присоединяется медицина. Но если государство возьмет на себя уход за пожилыми и инвалидами, если ее правильно выстроить работу службы соцпомощи, тысячи трудоспособных россиян, ухаживающих за родственниками, смогут выйти на работу.

Минтруда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысячи человек будут получать полноценный уход на дому. А саму новую модель системы долговременного ухода ведомство утвердит уже в этом году, - пишут "Известия".

В России систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и инвалидами несколько лет тестируют в Волгоградской области. Говорят, многие пожилые люди и их родственники довольны.