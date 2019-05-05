За что хотят убить Андрея Караулова?

Андрея Караулова могут убить из-за принадлежащей ему недвижимости. Об этом тележурналист рассказал в видеоинтервью главному редактору еженедельника «Аргументы недели» Андрею Угланову.

В настоящий момент Караулов судится со своей бывшей женой Юлией Мареевой, которая предъявила экс-супругу два иска.

«Когда я подал на развод, Юлия стала искать киллера, потом сбежала. Объявившись через некоторое время, оно подготовила два иска. Первый - о разделе квартир, которые куплены в браке. Во втором заявлении Мареева предъявила права на ранее подаренные ею мною четыре квартиры. Бывшая жена вернула эту недвижимость, а теперь утверждает, что приняла данное решение под давлением», - поведал Андрей Караулов.

Далее, по словам журналиста, в дело вступили московские судьи. Одна из них приняла ходатайство Мареевой о приобщении к делу СМС-сообщений с угрозами, которые Караулов якобы отправил экс-супруге в день, когда истица переписала дарственную на упомянутые четыре квартиры. Также суд принял к рассмотрению психиатрическое освидетельствование Караулова докторами, которые его не обследовали.

Журналист предполагает, что бывшая жена задумала осуществить рейдерский захват его недвижимости. Некоторое время назад суд принял решение о передаче ей шести квартир, принадлежащих Андрею Караулову. Он намерен оспорить вердикт.

«Впереди самое страшное – апелляция. Доживу ли я до нее? Ведь нет меня – нет апелляции, а квартиры уже у экс-супруги», - отметил Караулов в разговоре с Андреем Углановым.