"Возвращаюсь в Россию", - дочь Дмитрия Пескова Лиза во время стажировки в Европарламенте заметила дискриминацию
5 мая 2019, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь Дмитрия Пескова студентка Елизавета прошла практику в Европарламенте и решила вернуться в Россию.
Лиза Пескова училась во Франции, а теперь поступит в магистратуру в Москве.
Девушка рассказала, как проходила стажировку в Европарламенте и заметила там дискриминацию. "Я многому научилась, получила опыт и познакомилась с очень интересными людьми", - написала в Истаграм дочь пресс-секретаря президента РФ.
"Во время практики я многому научилась, многое переосмыслила... Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике", - поделилась Лиза Пескова.
По словам Лизы, "это была уникальная возможность изучить иностранное учреждение изнутри, а также увидеть своими глазами «кухню» сердца Европы". Но она приняла решение: "... хочу сменить направление, переехать в Россию и получить степень магистра по международным отношениям".
В своем посте Елизавета Пескова подробно рассказала, как можно попасть на стажировку в Европарламент, какие оюязанности она там выполняла, какой опыт получила.
Посмотреть эту публикацию в Instagram