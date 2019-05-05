"Возвращаюсь в Россию", - дочь Дмитрия Пескова Лиза во время стажировки в Европарламенте заметила дискриминацию

Дочь Дмитрия Пескова студентка Елизавета прошла практику в Европарламенте и решила вернуться в Россию.

Лиза Пескова училась во Франции, а теперь поступит в магистратуру в Москве.

Девушка рассказала, как проходила стажировку в Европарламенте и заметила там дискриминацию. "Я многому научилась, получила опыт и познакомилась с очень интересными людьми", - написала в Истаграм дочь пресс-секретаря президента РФ.

"Во время практики я многому научилась, многое переосмыслила... Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике", - поделилась Лиза Пескова.

По словам Лизы, "это была уникальная возможность изучить иностранное учреждение изнутри, а также увидеть своими глазами «кухню» сердца Европы". Но она приняла решение: "... хочу сменить направление, переехать в Россию и получить степень магистра по международным отношениям".

В своем посте Елизавета Пескова подробно рассказала, как можно попасть на стажировку в Европарламент, какие оюязанности она там выполняла, какой опыт получила.