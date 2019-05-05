Меган Маркл нравится Лос-Анджелес, она может с принцем Гарри приобрести недвижимость в Калифорнии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не полюбила всем сердцем Лондон, ей нравится Лос-Анджелес, где она родилась, и там прошло ее детство. Супруги американская актриса Меган Маркл и принц Гарри могут приобрести в Калифорнии недвижимость и уехать туда после рождения их первенца.

Британцы выслеживают, родила Меган Маркл или нет

Актрисе, которая со дня на день родит первого ребенка, в Калифорнии нравится климат и стиль жизни жителей Лос-Анджелеса. И там она будет рядом со своей матерью. О мечте Маркл переехать в этот город рассказали ее близкие друзья, сообщает The Sun.

По мнению друзей знаменитости, в Калифорнии пара сможет чувствовать себя более свободной, как от королевского двора, так и от внимания британской прессы и Меган Маркл - "герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе".