Гидрометцентр: 5 мая в Москве ожидается тёплая погода и грозы

В воскресенье, 5 мая, синоптики прогнозируют, что воздух в Москве и Московской области прогреется до 23 градусов тепла. Однако, не исключается возможность грозы и сильного порыва ветра.

В Гидрометцентре отмечают, что ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде дождя, местами умеренного, порывы ветра будут колебаться от 5 до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Ночью отметка термометров упадёт до 11 градусов тепла. В Подмосковье до +8 градусов.

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и высокой пожароопасности.