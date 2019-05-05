В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка, двух женщин и двоих мужчин

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в городе Нязепетровск - 4-летнего мальчика, двух женщин и двоих мужчин. Тела пяти человек с ножевыми ранениями были обнаружены в одном из частных домов города Нязепетровска 4 мая.

СКР: Тела пяти убитых членов одной семьи - 3 детей и 2 женщин, найдены в Уфе

По данным регионального управления Следственного комитета, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа под руководством заместителя руководителя областного СУ СКР. Вместе с ним - опытные следователи-криминалисты, сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России.

Благодаря комплексу следственных действий и оперативных мероприятий, по горячим следам был установлен и задержан местный житель, чья причастность к массовому убийству проверяется. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали местные жители, погибли две семьи. Трагедия произошла в доме Марата Ганеева и его сожительницы Анастасии. Все остальные присутствовали там в качестве гостей. Подозреваемый не тронул десятимесячного ребенка, который спал в коляске в доме, - передает ТК "Звезда".

По слухам, хозяин дома со своей гражданской женой частенько приглашали к себе гостей, на вечеринках выпивали.