В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка, двух женщин и двоих мужчин
5 мая 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в городе Нязепетровск - 4-летнего мальчика, двух женщин и двоих мужчин. Тела пяти человек с ножевыми ранениями были обнаружены в одном из частных домов города Нязепетровска 4 мая.
По данным регионального управления Следственного комитета, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа под руководством заместителя руководителя областного СУ СКР. Вместе с ним - опытные следователи-криминалисты, сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России.
Благодаря комплексу следственных действий и оперативных мероприятий, по горячим следам был установлен и задержан местный житель, чья причастность к массовому убийству проверяется. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали местные жители, погибли две семьи. Трагедия произошла в доме Марата Ганеева и его сожительницы Анастасии. Все остальные присутствовали там в качестве гостей. Подозреваемый не тронул десятимесячного ребенка, который спал в коляске в доме, - передает ТК "Звезда".
По слухам, хозяин дома со своей гражданской женой частенько приглашали к себе гостей, на вечеринках выпивали.