В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступило в силу постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи. С сегодняшнего дня все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Согласно постановлению правительства, при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору связи, который должен предоставить ответ в течение 20 минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию и получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.

Если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.