//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

5 мая 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
фото: pixabay.com

В России с 5 мая вступило в силу постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи. С сегодняшнего дня все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Согласно постановлению правительства, при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору связи, который должен предоставить ответ в течение 20 минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию и получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.

Если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

ВСУ 7 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, повреждены несколько жилых домов

ВСУ 7 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, повреждены несколько жилых домов

Украинские силовики 7 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной ЛНР, районы населенных пунктов Фрунзе, Золотое-5, Калиновка, Нижнее Лозовое, Калиново, Желобок.

//Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой.

//В мире

Зеленский намерен провести инаугурацию в ближайшее время

Зеленский намерен провести инаугурацию в ближайшее время

Избранный президент Укарины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить депутатам провести инаугурацию 19 мая. Об этом Зеленский сообщил журналистам перед встречей с главами фракций в Раде.

//В мире

Петр Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Петр Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко сделал резонансное заявление. По словам политика, украинский паспорт к настоящему моменту поднялся в мировом рейтинге влиятельности, опередив российский.

//Политика

Партия Терезы Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Правящая Консервативная партия Великобритании потерпела весьма болезненное поражение на состоявшихся в четверг в Англии и Северной Ирландии выборах в органы местного самоуправления.

//Новости СМИ2

//В мире

Ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon отправилась к МКС

Ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon отправилась к МКС

В субботу, 4 мая, с базы ВВС США на мысе Канаверал стартовала американская ракета-носитель Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon. В настоящий момент она направляется на Международную космическую станцию.

//В мире

Латвия отмечает День независимости

Латвия отмечает День независимости

Сегодня, 4 мая, Латвия отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости. Как все происходило? 4 мая 1990 года 138 депутатов (из 201) Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

//Шоу-бизнес

Анна Седокова отреагировала на обсуждение своего фото "без фильтров"

Анна Седокова отреагировала на обсуждение своего фото "без фильтров"

Анна Седокова не смогла пройти мимо обсуждения в сети её фотографии "без фотошопа и с целлюлитом на попе". Девушка выложила в социальной сети видеобращение, где показала все свои выдающиеся части тела с разных сторон.

//Шоу-бизнес

Бузова и Слава напомнили Собчак про высказывание "о концертах для бедных" и улетели отдыхать

Бузова и Слава напомнили Собчак про высказывание "о концертах для бедных" и улетели отдыхать

Ольга Бузова полетела вместе со своей защитницей певицей Славой в Дубай. В аэропорту девушки решили передать "привет" телеведущей Ксении Собчак, которая ранее сказала, что не может назвать Бузову настоящей звездой из-за городов, где проводятся её концерты.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

"На словах - огромный потенциал. На деле - бесконечные угрозы", - высказался Пушков о словах Трампа по России

"На словах - огромный потенциал. На деле - бесконечные угрозы", - высказался Пушков о словах Трампа по России

Президент США Дональд Трамп заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, но в действительности совсем другое - от Штатов идут "угрозы, выпады и враждебные действия".

//В мире

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро и не исключил иностранной интервенции в Венесуэлу

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро и не исключил иностранной интервенции в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его мнению, свержение не удалось из-за того, что оппозицю не подддержала армия.

//Общество

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступило в силу постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи. Теперь все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

//Общество

Депутат опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома и рассказал, что произошло на самом деле

Депутат опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома и рассказал, что произошло на самом деле

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о нашумевшей истории со стрельбой во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

//Общество

Несколько российских городов включены в список самых экстремальных - самых сложных для жизни и туризма

Несколько российских городов включены в список самых экстремальных - самых сложных для жизни и туризма

Сразу несколько российских городов попали в первые строки списка самых экстремальных - самых сложных для жизни и туризма. Эти города отличаются тем, что в них самые низкие температуры воздуха.

//Общество

Из-за пожаров в Кургане и в четырех районах Курганской области введен режим ЧС

Из-за пожаров в Кургане и в четырех районах Курганской области введен режим ЧС

Из-за пожаров на территории Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). К населению региона 4 мая обратился временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумаков.

//Шоу-бизнес

"Люди, очень бесчеловечно", семья Алсу впервые публично высказалась после скандала на шоу "Голос"

"Люди, очень бесчеловечно", семья Алсу впервые публично высказалась после скандала на шоу "Голос"

Семья Алсу впервые публично прокомментировала травлю Микеллы после победы на шоу "Голос". Жена брата певицы Залина Сафина опубликовала пост в Instagram, в котором поддержала свою родственницу.

//Общество

В сеть попало видео, как депутат Госдумы открыл стрельбу из АК-47 во дворе жилого дома

В сеть попало видео, как депутат Госдумы открыл стрельбу из АК-47 во дворе жилого дома

Видео пьяной компании, развлекающейся стрельбой из АК-47 во дворе жилого дома на Урале попало в Сеть. Как оказалось с оружием в руках был депутат Госдумы Дмитрий Ионин от партии «Справедливая Россия».

//Шоу-бизнес

Почему певец Шура стал бомжом или кто стоит за махинациями с квартирой артиста?

Почему певец Шура стал бомжом или кто стоит за махинациями с квартирой артиста?

Певец Шура не раз рассказывал, как остался без квартиры, за которую на пике популярности заплатил 100 тысяч долларов и по глупости записал на другого человека. Кто же стоит за аферой с недвижимостью артиста?

//В мире

Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

Израильтяне атаковали уже около сотни целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада"* для проведения терактов на глубине в 20 метров под границей, сообщает пресс-служба армии.

//Культура

Съемки продолжения "Гардемаринов" стартовали в Крыму

Съемки продолжения "Гардемаринов" стартовали в Крыму

Съемки фильма "Гардемарины-4" начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая. Сюжет четвертой части развивается вокруг событий Русско-турецкой войны.

//Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак после бракоразводного процесса потерял свой бизнес

Экс-супруг Ани Лорак после бракоразводного процесса потерял свой бизнес

Популярный ночной клуб в Киеве, который принадлежал бывшему мужу известной певицы Ани Лорак Мурату Налчаджиоглу, закрывается. О прощальной вечеринке в заведении владелец написал в Instagram.

//Общество

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые якобы имеют второе гражданство

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые якобы имеют второе гражданство

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют гражданство или ВНЖ другого государства. Надеемся, этим списком заинтересуются правоохранительные органы и прояснят ситуацию

//Политика

Зеленский примет решение о роспуске Рады после инаугурации

Зеленский примет решение о роспуске Рады после инаугурации

Владимир Зеленский, которому в скором времени предстоит вступление в должность президента Украины, прокомментировал в беседе с журналистами слухи о возможном роспуске Верховной рады.

//Общество

Когда статистика не врет. За 18 лет россияне учиться и лечиться стали меньше, а вот верить в Бога больше

Когда статистика не врет. За 18 лет россияне учиться и лечиться стали меньше, а вот верить в Бога больше

Как часто мы говорим, статистика все врет. Но вот это как раз тот случай, когда все иначе. За последние 18 лет россияне лечиться и болеть стали меньше, а вот верить в Бога - больше.

//Шоу-бизнес

"Матерь драконов" Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры Престолов"

"Матерь драконов" Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры Престолов"

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, чего стоит ждать от финальных эпизодов. Подробностями о концовке саги актриса поделилась на шоу Джимми Киммела.

//Общество

В Сети появилось видео крупной аварии. От столкновения в машине погибли комики проекта Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии. От столкновения в машине погибли комики проекта Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Артисты буквально заживо сгорели в автомобиле.

//Общество

На дне Баренцева моря обнаружен легендарный советский корабль

На дне Баренцева моря обнаружен легендарный советский корабль

Специалисты Северного флота идентифицировали объект, ранее найденный на дне Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота со ссылкой на адмирала Николая Евменова.

//Новости партнеров

//В мире

В Раде назвали "комфортную" дату для инаугурации Зеленского

В Раде назвали "комфортную" дату для инаугурации Зеленского

Главы фракций и депутатских групп Верховной рады назвали лучшую дату для инаугурации нового президента Украины. По словам руководителя "Возрождения" Виктора Бондаря, этот день был бы "комфортным".

//В мире

Трамп: "Существует огромный потенциал для хороших отношений с Россией"

Трамп: "Существует огромный потенциал для хороших отношений с Россией"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

//Шоу-бизнес

Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова предлагает работу за границей для симпатичных девушек

Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова предлагает работу за границей для симпатичных девушек

Бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова, похоже, решила продвинуться по карьерной лестнице в эскорте. Теперь она не только лично занялась проституцией, но и решила втянуть в этот бизнес других.

//Спорт

«Ахмат» - «Зенит» закончился вничью 1:1

«Ахмат» - «Зенит» закончился вничью 1:1

Сегодня, 4 мая, в Грозном на стадионе «Ахмат- Арена» прошёл один из матчей 27-го тура чемпионата России, где встретились игроки местного Ахмата и питерского Зенита. Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва).

//Политика

В Госдуме оценили заявление Зеленского о "креативном" ответе на выдачу украинцам паспортов РФ

В Госдуме оценили заявление Зеленского о "креативном" ответе на выдачу украинцам паспортов РФ

В Государственной думе РФ прокомментировали слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о готовящихся ответных мерах в связи с началом выдачи российских паспортов украинцам.

//Политика

Зеленский пообещал ответ на паспорта РФ для украинцев

Зеленский пообещал ответ на паспорта РФ для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что готовит ответ на действия Российской Федерации, уже начавшей выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

//Новости СМИ2

//В мире

Пара сняла бунгало на природе, но обнаружила, что их джакузи уже занято...

Пара сняла бунгало на природе, но обнаружила, что их джакузи уже занято...

Пара из США сняла бунгало на природе, чтобы провести романтический уик-энд. Но приехав в арендованный домик, они обнаружили, что джакузи было уже занято "соседом", с которым никто не рискнул связываться.

//Общество

Названы самые бедные города России. Люди отвечали, что им не хватает денег даже не еду и одежду

Названы самые бедные города России. Люди отвечали, что им не хватает денег даже не еду и одежду

Опубликован список самых бедных городов России. По данным федерального социологического опроса был составлен список городов, где людям не хватает денег даже на самое необходимое - еду и одежду.

//Шоу-бизнес

Два сапога пара: нашелся желающий стать новым продюсером скандального музыканта Егора Крида

Два сапога пара: нашелся желающий стать новым продюсером скандального музыканта Егора Крида

Мир шоу-бизнеса долго гадал, кто же возьмет под крыло Егора Крида. После разрыва с Black Star о скандальном характере музыканта писали немало. Но смельчак нашелся, и про этот союз говорят- два сапога пара.

//В мире

В МИД рассказали, чем связаны Россия и Венесуэла

В МИД рассказали, чем связаны Россия и Венесуэла

Замглава МИД РФ Сергей Рябков рассказал о политических взаимоотношениях России и Венесуэлы. По его словам, Москва и Каракас остаются надежными партнерам.

//Общество

Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери

Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери

Супруга американского актера озвучивания Джима Каммингса, чьим голосом говорит любимый миллионами детей медвежонок Вини-Пух из диснеевского мультика, обвинила его в сексуальном насилии

//Происшествия

Сухая трава загорелась на северо-западе Москвы

Сухая трава загорелась на северо-западе Москвы

В субботу, 4 мая, в Алешкинском лесу на северо-западе Москвы на площади около 500 квадратных метров загорелась сухая трава. По данным источника, на месте работают сотрудники спецслужб, пожар частично потушен.

//Новости МирТесен

//Культура

Оригинальный костюм Дарта Вейдера уйдет "с молотка"

Оригинальный костюм Дарта Вейдера уйдет "с молотка"

Костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода "Звездных войн", продадут с молотка. Об этом сказано на сайте аукционного дома Bonhams. Аукцион "Чудеса галактики" пройдет 14 мая.

//В мире

Почему Григорий Лепс стал персоной нон-грата в Литве

Почему Григорий Лепс стал персоной нон-грата в Литве

Литва официально объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса. Почему? Данный запрет вступил в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включать в «черный список» лиц, которые связаны с коррупцией, нарушениями прав человека и отмыванием финансов.

//Политика

Госдума РФ выделит более 17 млн рублей на изучение мнения граждан о ее работе

Госдума РФ выделит более 17 млн рублей на изучение мнения граждан о ее работе

Государственная дума планирует потратить 17 млн 425 тыс. рублей на изучение общественного мнения о своей работе и принимаемых в ходе весенней сессии 2019 года законов. Об этом пишет "Интерфакс".

//Шоу-бизнес

Бывший участник "Дома-2" рассказал о погибшем в ДТП Stand Up комике

Бывший участник "Дома-2" рассказал о погибшем в ДТП Stand Up комике

Шоумен и коллега юмориста Дениса Маловичко Роман Третьяков выразил соболезнования близким погибшего и рассказал, какой он был человек. По словам Романа, они познакомились в одном из комедийных шоу на ТНТ и сразу стали хорошими друзьями.

//Общество

В центре Москвы ограничат работу странций метро

В центре Москвы ограничат работу странций метро

Некоторые центральные станции московского метро изменят режим работы 4 мая в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщается на страницах пресс-службы столичной подземки в социальных сетях.

//В мире

Реакция американского истеблишмента на вчерашний звонок Трампа Путину

Реакция американского истеблишмента на вчерашний звонок Трампа Путину

Реакция американского истеблишмента на звонок президента США Трампа лидеру России не заставила себя долго ждать. В соцсетях появилось достаточно высказываний, чтобы понять, одобрения поступок не вызывает

//Общество

На чем и куда летает глава "Мираторга" чтобы откушать хамона с пармезаном?

На чем и куда летает глава "Мираторга" чтобы откушать хамона с пармезаном?

Владелец «Мираторга» Виктор Линник, назвал балаболами всех, кто не хочет отказываться от хамона и пармезана, а он ест их только за границей. Вот только не упомянул, что летает туда чуть ли не через день

//Происшествия

Минувшей ночью в здании "Известий" произошло возгорание

Минувшей ночью в здании "Известий" произошло возгорание

Около 12 часов ночи в пятницу, 3 мая, в центре Москвы на Тверской улице дом 18, корпус 1 загорелось историческое здание газеты "Известия". По последним данным, информации о пострадавших нет.

//Происшествия

В Челябинской области найдены убитыми четверо взрослых и ребенок

В Челябинской области найдены убитыми четверо взрослых и ребенок

В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области убитыми были найдены четверо взрослых и четырехлетний ребенок. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

//В мире

МИД Латвии: «Актер Андрис Лиелайс высказывает личное мнение»

МИД Латвии: «Актер Андрис Лиелайс высказывает личное мнение»

24 марта сего года депутат Европарламента Андрей Мамыкин выступил в программе российского ТВ «Вечер с Владимиром Соловьевым». Данная программа наделала много шума.

//Происшествия

В Свердловской области погиб военный при взрыве боеприпаса на полигоне

В Свердловской области погиб военный при взрыве боеприпаса на полигоне

В субботу, 4 мая, в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, ещё четверо пострадали. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности военными.

//В мире

Украинцы для нас будут всегда братьями, - отметили в Госдуме

Украинцы для нас будут всегда братьями, - отметили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинцы для россиян навсегда останутся братьями, потому они самые близкие нам по истории, менталитету и духу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЛНР сделали экстренное заявление по поводу сообщения о прорыве ВСУ в Донбассе
2

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые якобы имеют второе гражданство
3

Названы самые бедные города России. Люди отвечали, что им не хватает денег даже не еду и одежду
4

МИД Латвии: «Актер Андрис Лиелайс высказывает личное мнение»
5

Опубликован гороскоп Тамары Глобы для трех успешных в мае 2019-го знаков зодиака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры