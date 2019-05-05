В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
5 мая 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
В России с 5 мая вступило в силу постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи. С сегодняшнего дня все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Согласно постановлению правительства, при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору связи, который должен предоставить ответ в течение 20 минут.
Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию и получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.
Если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.