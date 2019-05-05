Депутат опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома и рассказал, что произошло на самом деле

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о нашумевшей истории со стрельбой во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как видео стрельбы, записанное жителями Камышлова, попало в сеть.

На видеозаписи видно, как мужчина, похожий на Дмитрия Ионина, достает автомат из багажника автомобиля и начинает стрелять в воздух. Ионин опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома. По его словам, действительно к его помощнику подошел человек, "дал там ему (игрушечный) автомат, нажали, посмеялись".

"Приехала полиция. Мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять (машин) ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов", - цитирует РИА Новости избранника народа.

Видео размещено на YouTube-канале портала "Екатеринбург онлайн".