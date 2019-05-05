Несколько российских городов включены в список самых экстремальных - самых сложных для жизни и туризма

Сразу несколько российских городов попали в первые строки списка самых экстремальных - самых сложных для жизни и туризма. Эти города, по данным испанской газеты El Pais, отличаются тем, что в них самые низкие температуры воздуха, или удушающие жаркие, они располагаются на таких высотах, где людям трудно дышать.

Эти города заставляют своих жителей находиться в условиях, соответствующих критическим испытаниям.

На первое месте в списке экстремальных городов - Якутск и село Оймякон. В издании отмечается, что в Якутске уникальные перепады температур воздуха - зимой стоят 40-градусные морозы, летом может установиться жара до плюс 29 градусов. Этот город из-за таких климатических условий пугает туристов, а местное население испытывает серьезные трудности для жизни. Хотя Якутск - это важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

В якутском селе Оймякон в 1926 году температура воздуха опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия. А проживают очень много пожилых россиян.

Якутский город Верхоянск из-за уникального перепада температур попал в Книгу рекордов Гиннесса. По мнению испанских авторов, этот город является одним из самых экстремальных из-за рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура там была минус 69,8 градуса, а самая высокая - плюс 37 градусов Цельсия. Перепад составил 106,8 градуса.

Самым жарким городом мира признан мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, - сообщает РИА Новости. В нем максимальная температура достигала 59,5 градусов. Самым труднодоступным городом на Земле El Pais считает шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5 099 метров над уровнем моря. Город расположен в зоне вечной мерзлоты. Население этого города - более 30 тысяч человек.