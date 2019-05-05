В сеть попало видео, как депутат Госдумы открыл стрельбу из АК-47 во дворе жилого дома

Видео пьяной компании, развлекающейся стрельбой из АК-47 во дворе жилого дома на Урале попало в Сеть. Как оказалось с оружием в руках был депутат Госдумы Дмитрий Ионин от партии «Справедливая Россия». Он и открыл стрельбу.

Дмитрий Ионин объяснил ситуацию местным дурналистам, права в своих словах как-то сам запутался. «С утра в Камышлове занимались вопросом, людей кинул застройщик, у нас была встреча в этом дворе. Человек мне дал автомат игрушечный, я нажал: «О, ни фига себе, как громко звучит». Приехали полицейские, мы его сдали», - сообщил он порталу E1.RU.

Правда, затем депутат исправился и сказал, что на курок жал не он, а его помощник Павел Грибков и даже пожаловался на произвол полиции: «После этого подъехали пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов».