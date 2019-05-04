На дне Баренцева моря обнаружен легендарный советский корабль

Специалисты Северного флота идентифицировали объект, ранее найденный на дне Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота со ссылкой на адмирала Николая Евменова.

Найденный на дне моря в 2016 году корабль - это "большой охотник" за подводными лодками, установили российские специалисты. Корабль БО-224 типа SC был обнаружен три года назад неподалеку от острова Кильдин.

По словам Евменова, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль, а также установить его бортовой номер.

В настоящее время начата работа по поиску родственников моряков, которые служили на данном судне. Также отмечается, что планируется установка мемориальной доски в честь экипажа затонувшего судна.