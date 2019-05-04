Когда статистика не врет. За 18 лет россияне учиться и лечиться стали меньше, а вот верить в Бога больше

Как часто мы говорим, статистика все врет. Но вот это как раз тот случай, когда все иначе. За последние 18 лет россияне лечиться и болеть стали меньше, а вот верить в Бога - больше. А все потому, что согласно цифрам Росстата, школы и больницы в стране закрываются с катастрофической скоростью и вот так же быстро как грибы после дождя растут купола церквей и храмов.









Нет, мы не против веры, а также надежды и любви, но и детей учить и лечиться больным тоже где-то надо. Ведь не зря говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай».