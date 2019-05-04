Названы самые бедные города России. Люди отвечали, что им не хватает денег даже не еду и одежду

Опубликован список самых бедных городов России. По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самым бедным городом России оказался Саранск.

Жителей 24 российских городов просили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных был сформирован данный рейтинг. В след за неблагополучным Саранском, где люди признавались, что им не хватает денег даже на самое необходимое - еду и одежду, идут Тамбов, Саратов и Белгород, а замыкает пятерку лидеров по бедности населения - Пермь.

Примечательно, что в рейтинг самых бедных городов РФ вошли и обе столицы. Санкт-Петербург занимает 16-е место, а Москва - 21.

Жители таких городов как Новосибирск, Симферополь и Екатеринбург «наотвечали» на статус самых наименее бедных городов страны.