Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери

О том, что жизнь - это не диснеевский мультик обычно дети понимают уже лет в 5-7. Но иногда судьба и взрослым преподносит урок. Супруга американского актера озвучивания Джима Каммингса, чьим голосом говорит Вини-Пух, Стефани обвинила его в сексуальном насилии.

Как сообщает Daily Mail, она подала на него в суд и рассказала что в муж схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у их четырехлетней дочери. Правда произошло это по словам пострадавшей аж 8 лет назад, но она только сейчас решилась придать случай огласке. Кроме того, Стефани рассказала, что однажды в приступе ярости Киммингс чуть не убил их собаку.

Сам актер отвергает все обвинения, а вот пользователи Сети уже решили, что хоть актер и озвучивал забавного медвежонка в любимом мультике, в жизни он оказался поряочным... пятачком.