В центре Москвы ограничат работу странций метро

Некоторые центральные станции московского метро изменят режим работы 4 мая в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщается на страницах пресс-службы столичной подземки в социальных сетях.

С 18:00 поезда перестанут высаживать пассажиров на станциях "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая".

Эти станции будут работать только на вход и пересадку, говорится в сообщении пресс-службы. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.