На прошлой неделе владелец «Мираторга» Виктор Линник назвал балаболами всех, кого возмутила его инициатива, — запретить россиянам ввозить из-за границы мясные и молочные продукты для себя любимых.

Более того, он сообщил, что всем, кто живет в России нужно есть продукты отечественного производства, а хамоном и пармезаном стоит лакомится лишь за границей. И привел в пример себя, мол я-то как раз «иду и покупаю местную продукцию», заявил Линник.

Вот только он забыл упомянуть, что в отличие от большинства россиян, ему не нужно ничего ввозить: «под парами» всегда стоит личный Gulfstream GIV-X G450 выпуска 2014 года. Только за прошлый год борт владельцев «Мираторга» поднимался в воздух 100 раз, и поверьте - летал он не на Колыму.









Борт Линников в английском аэропорту «Лутон»



Кстати, как пишет, telegram-канал «BAZA», стоит такой самолетик около 20 миллионов долларов, а его ежегодное обслуживание еще порядка 3-5 миллионов зелени в год и это без учета топлива. А если сюда еще добавить и хамон с пармезаном, то жизнь получится вообще шикарная у тех, кто нас учит как надо родину любить.