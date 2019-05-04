Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко
4 мая 2019, 14:01 [«Аргументы Недели. Кубань», Сергей СЕРГЕЕВ ]
Градоначальник возглавлял Краснодар 13 лет. Его карьера главы города началась в 1987 году. Жители запомнили Самойленко как человека, который преобразил город. Именно при нем началась глобальная застройка муниципального образования. Образование строителя позволило Самойленко воплотить в жизнь такие масштабные проекты, как поселок Гидростроителей и Фестивальный микрорайон.
Редакция Аргументы Недели «Кубань» выражает соболезнования родным и близким Валерия Самойленко.