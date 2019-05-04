Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко

Градоначальник возглавлял Краснодар 13 лет. Его карьера главы города началась в 1987 году. Жители запомнили Самойленко как человека, который преобразил город. Именно при нем началась глобальная застройка муниципального образования. Образование строителя позволило Самойленко воплотить в жизнь такие масштабные проекты, как поселок Гидростроителей и Фестивальный микрорайон.

Редакция Аргументы Недели «Кубань» выражает соболезнования родным и близким Валерия Самойленко.