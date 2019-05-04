Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в субботу рассказала, что "врагам" Крыма не нравится на полуострове. По мнению политика, уникальность республики заключается в ее многонациональности.

Наталья Поклонская подчеркнула, что в Крыму уважают и берегут культуру и традиции каждого народа, передает днем 4 мая РИА "Новости"