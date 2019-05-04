"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на воскресенье

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье на воскресенье, 5 мая. Соответствующая информация опубликована в прогностической карте, составленной специалистами Гидрометцентра.

Отмечается, что погода завтра будет потенциально опасной из-за высокого риска возникновения пожаров, а также из-за грозы и ветра, передает РИА "Новости" . Синоптики сообщают, что столбики термометров в воскресенье поднимутся до плюс 21 градуса по Цельсию.

Сегодня днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. В середине дня в регионе ожидается небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.