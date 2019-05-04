Спасатели рассказали, как действовать, если разбился ртутный градусник

Сотрудники МЧС России рассказали, что делать, если дома разбился ртутный градусник. Спасатели подчеркнули, что следует знать несколько правил, которые позволят не нанести вред собственному здоровью.

Отмечается, что осколки термометра и шарики ртути необходимо собирать резиновой грушей или скотчем, надев резиновые перчатки. После этого место падения градусника следует протереть раствором марганцовки, а руки тщательно вымыть с мылом, передает РИА "Новости"

Собранные осколки и шарики ртути необходимо сложить в плотный пакет, завязать его и отнести в центр демеркуризации, где обязательно следует предъявить паспорт.