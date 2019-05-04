В МЧС рассказали, как не пострадать при шквалистом ветре и урагане

Сотрудники МЧС России рассказали, как не пострадать при шквалистом ветре и урагане. Согласно последней информации спасателей, гражданам необходимо помнить несколько ключевых правил поведения.

В МЧС рекомендуют не выходить на улицу, если прогноз погоды не является благоприятным. Все окна в квартире или доме при этом должны быть плотно закрыты, а с незастекленных балконов необходимо убрать тяжелые предметы, передает РИА "Новости"

Если остаться дома невозможно, то следует обходить стороной рекламные щиты, деревья и дорожные знаки. Желательно не приближаться к проезжей части. В критической ситуации рекомендуется укрыться в подъезде, магазине или подземном переходе.