Влияет ли красивая внешность на успех?

В XXI веке женщины уже давно приравняли себя к мужчинам во всем: от стиля в одежде, до вождения автомобиля. А в построении карьеры им и вовсе нет, кажется, равных. Можно перечислять немало лиц женского пола, добившихся значительных успехов в карьерных гонках. Но в чем их секрет? И, правда, что от внешности тоже много чего зависит?

Мисс вселенная-2002 Оксана Федорова, супермодель Ирина Шейк, Наталья Водянова, Яна Рудковская, Бузова в конце концов... Перечислять список можно долго, но одно наталкивает на мыль — все эти успешные женщины обладают далеко не внешностью «дурнушки». В мире мужчин нужно действовать логически четко, без промедления, работая мозгами и отстаивая свою точку зрения. Где уж здесь наивно хлопать глазками и томно вздыхать, накручивая прядь волос на палец. Все наши женские штучки здесь «не катят»? А что же тогда «катит»?

Социологи и ученые уже не раз доказывали, что привлекательные люди зарабатывают больше. Исследование ученых из Гарвардского, Бостонского университетов и Института Дана-Фарбера показало, что женщины, которые делают макияж регулярно, считаются более компетентными, нежели те, кто предпочитает практически не краситься.

Представители компании в области красоты и здоровья Boots недавно провели исследование, с помощью которого узнали, сколько женщин средних лет считают себя красивыми. Так, 60% опрошенных сказали, что удовлетворены своей внешностью, а 70 % из всех участниц исследования уверены, что на женщин в возрасте 40-50 лет уже никто внимания не обращает.

Женщин, хотя бы в чем-то недовольных своей внешностью, увы, – подавляющее большинство. Найти у себя «дефекты» не составляет труда, а вот принять и полюбить себя по-настоящему со всеми «тараканами» выходит не у каждой, а, между прочим, зря! Любой закомплексованной особе следует взять пример с любого мужчины, который всегда и при любых обстоятельствах любит себя и доволен собой, несмотря даже на далекую от «Тарзана» внешность.

Специалисты считают, что красивой женщине действительно легче двигаться по карьерной лестнице, легче обращать на себя внимание, коммуницировать и легче заинтересовывать собеседников. Внешность, которая способна производить нужное положительное впечатление, прежде всего построена на гармонии внутренних и внешних качеств. Именно индивидуальность, непохожесть на других, уверенность являются козырями «успешной» внешности.

Конечно, красивые люди вызывают больше симпатий, им многое прощается, подсознательно приписывается больше достоинств. Но под презентабельным внешним видом стоит понимать все же не столь природную красоту, доставшуюся от папы с мамой, сколько совокупность ухоженности, аккуратности, уверенности в себе, соответствие дресс-коду компании, вежливость, тактичность, приятные манеры и чувство юмора. «Кукольная» внешность хоть и важный фактор, но не единственный в своем роде, на который стоит опираться и который влияет на уверенность женщины в себе самой. Уверенность и неуверенность исходит не из внешних данных, а из жизненного опыта конкретной женщины и ее собственными особенностями характера, личностными качествами. Ведь уверенность складывается из отношения к себе и других людей к нам.

Какой взгляд на собственную внешность будет конструктивным? Когда самочувствие и самооценка не зависят от внешнего вида, а собственная внешность воспринимается прежде всего как способ самовыражения. Помните, что главные ключи к успеху — это ваше отношение к себе, другим людям и миру в целом.