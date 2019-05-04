Начальники перед Богом равнее простых граждан?

Говорят, что перед Богом и перед унитазом все равны, равно как и перед смертью, которая уравнивает в правах и генерала и рядового. Разве что с разными почестями похоронят, но суть от этого не меняется - после смерти уже нет жизни. Но современная российская так себя называемая элита, считает, что к Богу можно пройти разными дорогами, нищие - отдельной, избранные - отдельной.



На фото, которые появились в сети, - мэр Сызрани и иже с ним чиновники в церкви отгородились от остальной паствы занавеской во время пасхальной службы. В то время когда Христос воскресал после принятия страданий за всех представителей рода человеческого, нашлись избранные, которые посчитали ниже своего достоинства стоять вместе с плебеями. Напомним, что и сам Иисус был из бедных жителей палестин, но он накормил одним хлебом всех голодных.



Да что там занавесочка, отдельные российские руководители (например, бывший глава РЖД Владимир Якунин, который ежегодно привозит благодатный огонь из Храма Гроба Господня) имеют в своих дворцах не только шубохранилища, но и персональные храмы, чтобы их персональные молитвы не смешивались с ничьими другими. Наверное, и персональные батюшки к ним в эти храмы приезжают на службу?



Интересно, почему на поводу у слуг народа идут священники Русской православной церкви, отгораживая от остальной паствы этих богоизбранных? В то время как их католический коллега Папа Римский на коленях целует ноги последних диктаторов, чтобы избежать лишнего кровопролития и человеческих смертей? За какие такие земные благодати церковные служители создают своим покровителям отдельные закутки веры?



Известный "поповед" Александр Невзоров в каждом своём публичном выступлении подчёркивает, что подобным своим поведением попы всё больше дискредитируют сакральные основы веры. Поэтому попы всё больше и больше походят на иллюзионистов в цирке, которые подсовывают публике сомнительные фокусы.



