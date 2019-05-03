Британцы выслеживают, родила Меган Маркл или нет

Британцы с нетерпением ждут, когда родит первенца супруга принца Гарри Меган Маркл. Жители Лондона караулят территорию около Виндзорского замка, наблюдают перемещение королевского кортежа.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пожелала, чтобы их с герцогом ребенок появился на свет не в лондонской больнице Сент-Мэри, где рожают детей члены королевской семьи, а в родильном отделении в Виндзоре. И она предупредила, что не будет сразу демонстрировать фото с новорожденным.

Первенец герцогов Сассекских Гарри и Меган должен появится на свет со дня на день.

В британских СМИ появились предположения, что супруга принца Гарри уже тайно родила. Один из жителей королевства умудрился сфотографировать королевский кортеж, в котором якобы везли ребенка в розовом одеяле. The Sun пишет, что утром 3 мая в сети появились фотографии: в одном из автомобилей королевского кортежа можно разглядеть что-то напоминающее розовое одеяло.

Некоторые британцы поверили, что Меган Маркл скрывает рождение дочери и обиделись на нее.