В Москве бывшая спортсменка на автомобиле Mercedes сбила мужчину

В Москве произошло ДТП с участием бывшей гимнастки, чемпионки Европы 2008 года в командных соревнованиях Диана Боциевой. Как сообщает Mash со ссылкой на появившееся в Сети видео, автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась 26-летняя девушка, тронулся на зеленый свет светофора и наехал на пожилого мужчину с собакой.

По данным издания championat.com, пенсионер бежал за своей собакой через несколько полос движения. Возможно, его потянула собака. Мужчина пострадал и был госпитализирован.

ДТП произошло еще 26 апреля на улице Крылатские холмы. Автомобиль, за рулем которой находилась Боциева, принадлежит ее брату.