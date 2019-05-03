12-летняя людоедка из Сочи рассказывала одноклассникам подробности о своем преступлении

История, всколыхнувшая всю России о паре каннибалов, которых арестовали в прошлом году, имеет продолжение. Одной из убийц была 12-летняя девочка, она в силу возраста избежала наказания.

Валерия вместе со своим 21-летним другом Александром Зверевым убили и расчленили своего случайного знакомого Александара Попова. Зверев покончил с собой еще в СИЗО, а девочку отпустили и отправили учиться в обычную школу.

"Девочка на переменках рассказывает детям подробности своих преступлений", - говорит мать одного из школьников. Родители учащихся бьют тревогу и требуют исключить подростка из школы, поскольку считают, что она оказывает негативное влияние на детей.

Однако директор школы сообщил, что документы у подростка в порядке, поэтому причин отказывать в обучении нет, пишут «Кубанские новости».