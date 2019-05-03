Участницу конкурса "Мисс Вселенная-2008" из Уругвая Фатимих Давила Соса обнаружили мертвой в Мексике. Модель Фатимих Давила Соса - обладательница титула "Мисс Уругвай-2006" - 26 апреля приехала в мексиканскую столицу в поисках работы. Ее тело обнаружили 2 мая в номере одного из отелей в Мехико.

Одна из версий гибели уругвайской модели - она покончила с собой. По версии правоохранителей, 31-летняя Фатимих Давила Соса могла стать жертвой преступной сети, заманивающей девушек под предлогом работы моделями, но занимающейся торговлей людьми. Проводится расследование гибели модели.