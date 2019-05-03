Создатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo признался в убийстве сестры

Популярным приложением для изучением иностранных языков с милым львенком пользуются миллионы. И вот неожиданная новость – его создателя 34-летнего жителя Башкирии Айнура Абдулнасырова обвиняют в убийстве сестры.

«С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России. Как установило следствие вчера, 2 мая, Айнур поссорился со своей сестрой настолько сильно, что схватился за нож и несколько раз ударил ее.

От полученных ранений девушка скончалась на месте, а ее брат сбежал. Полицию вызвала мать, когда вернулась домой. Как пишет ТАСС, молодой человек уже сознался в преступлении.