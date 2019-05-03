В Краснодаре пожар на территории Большого острова рядом с парком «Солнечный остров» охватил 1 га

В Краснодаре сегодня, 3 мая, пожар бушует на территории Большого острова рядом с парком «Солнечный остров». Площадь пожара около 1 га. В ликвидации возгорания задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

Угрозы распространения пламени нет. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что горит сухая трава и камыш, - сообщает портал bloknot-krasnodar.ru. В социальных сетях предположили, что пожар на территории Большого острова мог возникнуть из-за оставленного без присмотра огня после жарки шашлыков.