В правительстве опровергли родство супруги Дмитрия Медведева с владельцами «Мираторга» братьям Линниками

В пресс-службе правительства опровергли родство супруги премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы Медведевой с владельцами компании «Мираторг» братьям Виктором и Александром Линниками.

"Истерику закатили, балаболы", глава Мираторга призвал не думать о хамоне и пармезане, а есть, что дадут

«Мираторг» в последние дни на слуху из-за запрета на ввоз хамона и пармезана для личного пользования. Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник высказался в поддержку запрета для частных лиц ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

В интервью Forbes он назвал «балаболами» противников идеи запрета на ввоз в Россию хамона и пармезана.

В сети появились слухи, что Светлана Медведева - двоюродная сестра братьев Линников. Публикации на этот счет основывались, на том, что девичья фамилия супруги премьера - Линник.

В пресс-службе правительства сообщили РИА Новости, что информация, распространяемая в сети, некорректна.

«Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.