В правительстве опровергли родство супруги Дмитрия Медведева с владельцами «Мираторга» братьям Линниками
3 мая 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе правительства опровергли родство супруги премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы Медведевой с владельцами компании «Мираторг» братьям Виктором и Александром Линниками.
«Мираторг» в последние дни на слуху из-за запрета на ввоз хамона и пармезана для личного пользования. Президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник высказался в поддержку запрета для частных лиц ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
В интервью Forbes он назвал «балаболами» противников идеи запрета на ввоз в Россию хамона и пармезана.
В сети появились слухи, что Светлана Медведева - двоюродная сестра братьев Линников. Публикации на этот счет основывались, на том, что девичья фамилия супруги премьера - Линник.
В пресс-службе правительства сообщили РИА Новости, что информация, распространяемая в сети, некорректна.
«Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.