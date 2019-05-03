Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР

В сети появилось видео очереди около здания миграционной службы в Донецкой народной республике (ДНР).

Очередь из жителей ДНР, желающих получить гражданство России, начала собираться ранним утром.

К девяти часам утра у здания МВД уже стояли более 80 человек, - передает РИА Новости.

Принимать заявления на получение российского паспорта будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а затем документы отправят на рассмотрение в Ростовскую область. Предполагается, что вся процедура оформления займет до трех месяцев.

Видео из ДНР показал телеканал "Звезда".

Сегодня, 3 мая, начальник Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР Владимир Краснощока сообщил, что "для получения паспорта необходимо подготовить пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, паспорт гражданской принадлежности, квитанции об оплате услуг и пошлин в ДНР, а также квитанции об оплате государственной пошлины в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации".

Для получения паспорта РФ необходим паспорт гражданина ДНР. Расширенный пакет документов обязателен только для детей до 14 лет