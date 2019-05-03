Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР
3 мая 2019, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилось видео очереди около здания миграционной службы в Донецкой народной республике (ДНР).
Очередь из жителей ДНР, желающих получить гражданство России, начала собираться ранним утром.
К девяти часам утра у здания МВД уже стояли более 80 человек, - передает РИА Новости.
Принимать заявления на получение российского паспорта будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а затем документы отправят на рассмотрение в Ростовскую область. Предполагается, что вся процедура оформления займет до трех месяцев.
Видео из ДНР показал телеканал "Звезда".
Сегодня, 3 мая, начальник Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР Владимир Краснощока сообщил, что "для получения паспорта необходимо подготовить пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, паспорт гражданской принадлежности, квитанции об оплате услуг и пошлин в ДНР, а также квитанции об оплате государственной пошлины в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации".
Для получения паспорта РФ необходим паспорт гражданина ДНР. Расширенный пакет документов обязателен только для детей до 14 лет